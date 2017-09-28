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    Лукаш Бартошак - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Лукаш
    Фамилия Бартошак
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1990 (32 года)
    Рост 176
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.11.2017 1' -90' Шериф (Тирасполь) 1:0 Фастав (Злин)
    02.11.2017 Был в запасе Копенгаген (Копенгаген) 3:0 Фастав (Злин)
    28.09.2017 Был в запасе Локомотив (Москва) 3:0 Фастав (Злин)
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