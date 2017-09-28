Лукаш Бартошак - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Бартошак
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Лукаш
|Фамилия
|Бартошак
|Команда
|Фастав
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1990 (32 года)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.11.2017
|1' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|1:0
|Фастав (Злин)
|02.11.2017
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|3:0
|Фастав (Злин)
|28.09.2017
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:0
|Фастав (Злин)