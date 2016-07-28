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    Вацлав Гладкий - статистика

    #16 | Вратарь
    Имя Вацлав
    Фамилия Гладкий
    Команда Слован
    Состав Основной
    Родной город Брно
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 14 ноября 1990 (32 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 Слован (Либерец)
    24.11.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 3:0 Карабах (Агдам)
    03.11.2016 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Слован (Либерец)
    20.10.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    29.09.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 1:2 ПАОК (Салоники)
    15.09.2016 Был в запасе Карабах (Агдам) 2:2 Слован (Либерец)
    25.08.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 3:0 АЕК (Ларнака)
    18.08.2016 Был в запасе АЕК (Ларнака) 0:1 Слован (Либерец)
    03.08.2016 Был в запасе Слован (Либерец) 2:0 Адмира (Модлинг)
    28.07.2016 Был в запасе Адмира (Модлинг) 1:2 Слован (Либерец)
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