Вацлав Гладкий - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Гладкий
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Вацлав
|Фамилия
|Гладкий
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брно
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:0
|Карабах (Агдам)
|03.11.2016
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Слован (Либерец)
|20.10.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|29.09.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|Был в запасе
|Карабах (Агдам)
|2:2
|Слован (Либерец)
|25.08.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|3:0
|АЕК (Ларнака)
|18.08.2016
|Был в запасе
|АЕК (Ларнака)
|0:1
|Слован (Либерец)
|03.08.2016
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:0
|Адмира (Модлинг)
|28.07.2016
|Был в запасе
|Адмира (Модлинг)
|1:2
|Слован (Либерец)