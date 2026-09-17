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€ 600 тыс

Александр Эктов - статистика

Нижний Новгород
30 января 1996 (30), Волоколамск
#15 | Защитник
180 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Нижний Новгород
6 : 0
17.09.2026
Ленинградец
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Краснодар
1
0
0
0
0
Нижний Новгород
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Нижний Новгород
0 : 1
28.08.2024
Краснодар
66' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
1 : 1
14.08.2024
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. Кубок, 1 тур
Краснодар
1 : 0
31.07.2024
ЦСКА
1' - 61'
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