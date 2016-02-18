Рилван Хассан - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Рилван
|Фамилия
|Хассан
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Рилван
|Фамилия
|Хассан
|Команда
|Сендерийск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лагос
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1991 (32 года)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мидтьюлланд
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2016
|1' -66'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|5:1
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|18.02.2016
|1' -67'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)