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    Рилван Хассан - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Рилван
    Фамилия Хассан
    Команда Сендерийск
    Состав Основной
    Родной город Лагос
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1991 (32 года)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2016 1' -66' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 5:1 Мидтьюлланд (Хернинг)
    18.02.2016 1' -67' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
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