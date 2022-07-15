Йеспер Лауридсен - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Лауридсен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Имя
|Йеспер
|Фамилия
|Лауридсен
|Команда
|Рандерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 марта 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рандерс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.08.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|0:0
|Рандерс (Рандерс)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Оденсе (Оденсе)
|15.07.2022
|59' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|1:1
|Рандерс (Рандерс)