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    Йеспер Лауридсен - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Йеспер
    Фамилия Лауридсен
    Команда Рандерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1991 (31 год)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рандерс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.08.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    31.07.2022 Был в запасе Орхус (Орхус) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    24.07.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    15.07.2022 59' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:1 Рандерс (Рандерс)
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