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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хэкен
Андреас Линде
Статистика
€ 250 тыс
Андреас Линде - статистика
Хэкен
24 июля 1993 (33)
#1 | Вратарь
196 см
Швеция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
ГАИС
0 : 0
05.09.2026
Хэкен
Был в запасе
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
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Норвегия. Элитсериен 2020
Норвегия. Элитсериен 2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 6 тур
Слован
1 : 0
18.12.2025
Хэкен
1' - 90'
Лига конференций, 5 тур
Хэкен
1 : 1
11.12.2025
АЕК
Был в запасе
Лига конференций, 4 тур
Зриньски
2 : 1
27.11.2025
Хэкен
Был в запасе
Лига конференций, 3 тур
Хэкен
1 : 2
06.11.2025
Страсбур
Был в запасе
Лига конференций, 2 тур
Хэкен
2 : 2
23.10.2025
Райо Вальекано
Был в запасе
Лига конференций, 1 тур
Шелбурн
0 : 0
02.10.2025
Хэкен
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
ЧФР Клуж
1 : 0
28.08.2025
Хэкен
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
7 : 2
21.08.2025
ЧФР Клуж
Был в запасе
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