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    Александру Някша - статистика

    #9 | Полузащитник
    Имя Александру
    Фамилия Някша
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Крайова
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 сентября 1991 (31 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.10.2015 Был в запасе Динамо (Минск) 0:1 Рапид (Вена)
    17.09.2015 1' -73' Виктория (Пльзень) 2:0 Динамо (Минск)
    14'
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