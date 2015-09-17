Александру Някша - статистика
#9 | Полузащитник
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Някша
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Имя
|Александру
|Фамилия
|Някша
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крайова
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 сентября 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.10.2015
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:1
|Рапид (Вена)
|17.09.2015
|1' -73'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Динамо (Минск)
|14'