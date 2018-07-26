Максим Витус - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Витус
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|3
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Витус
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|3
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Аполлон (Лимассол)
|02.08.2018
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Динамо-Брест (Брест)
|26.07.2018
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|4:3
|Атромитос (Перистери)