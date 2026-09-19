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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Генчлербирлиги
Димитриос Гутас
Статистика
€ 800 тыс
Димитриос Гутас - статистика
Генчлербирлиги
4 апреля 1994 (32), Кавала
#6 | Защитник
189 см
Греция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 90'
23'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 90'
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2026/2027
Турция. Суперлига 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Турция. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генчлербирлиги
6
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 0
19.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Генчлербирлиги
1 : 2
13.09.2026
Касымпаша
1' - 90'
23'
Турция. Суперлига, 4 тур
Трабзонспор
5 : 0
06.09.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Генчлербирлиги
1 : 1
28.08.2026
Эрзурумспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Гезтепе
0 : 1
23.08.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
48'
Турция. Суперлига, 1 тур
Генчлербирлиги
2 : 1
15.08.2026
Фенербахче
1' - 90'
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