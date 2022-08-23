Карлан Грант - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Карлан
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Карлан
|Фамилия
|Грант
|Команда
|Вест Бромвич
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|80' - 90'
|Уотфорд
|3:2
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|1:1
|Блэкберн
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|10.02.2023
|68' - 90'
|Бирмингем Сити
|2:0
|Вест Бромвич
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вест Бромвич
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|66' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)