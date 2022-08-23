Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карлан Грант - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Карлан
    Фамилия Грант
    Команда Вест Бромвич
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 80' - 90' Уотфорд 3:2 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 1:1 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 32 тур
    10.02.2023 68' - 90' Бирмингем Сити 2:0 Вест Бромвич Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вест Бромвич 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 66' -90' Дерби Каунти (Дерби) 1:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    • Читайте нас: 
    11