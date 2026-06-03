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Легия
Бартош Капустка
Статистика
€ 800 тыс
Бартош Капустка - статистика
Легия
23 декабря 1996 (29)
#67 | Полузащитник
179 см
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Польша
1
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные,
Польша
0 : 2
31.05.2026
Украина
46' - 90'
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