Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2026 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Польша. Экстракласа 2025/2026 Лига конференций 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Польша. Кубок 2024/2025 Польша. Экстракласа 2024/2025 Лига конференций 2023/2024 Польша. Экстракласа 2023/2024 Лига чемпионов 2021/2022 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015