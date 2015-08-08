Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Калом Джаралдо-Мартин - статистика

    #34 | Нападающий
    Имя Калом
    Фамилия Джаралдо-Мартин
    Команда Лейтон Ориент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 апреля 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2015 84' -90' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 1:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    08.08.2015 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    • Читайте нас: 
    11