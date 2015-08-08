Калом Джаралдо-Мартин - статистика
#34 | Нападающий
|Имя
|Калом
|Фамилия
|Джаралдо-Мартин
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Калом
|Фамилия
|Джаралдо-Мартин
|Команда
|Лейтон Ориент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 апреля 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халл Сити
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2015
|84' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:1
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)