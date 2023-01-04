Мозес Одубайо - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Одубайо
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мозес
|Фамилия
|Одубайо
|Команда
|Куинз Парк Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|20
|2
|1
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Арис (Салоники)
|34'
|26.02.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|20.02.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:3
|Арис (Салоники)
|26'
|12.02.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)
|10'
|04.02.2023
|1' -78'
|Ионикос (Никея)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.01.2023
|1' -71'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Арис (Салоники)
|21.01.2023
|22' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|15.01.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|38'
|08.01.2023
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|04.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|1:0
|Арис (Салоники)
|29.12.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|21.12.2022
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|60'
|13.11.2022
|46' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:4
|Арис (Салоники)
|81'
|05.11.2022
|1' -46'
|Атромитос (Перистери)
|0:0
|Арис (Салоники)
|30.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|23.10.2022
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|90'
|15.10.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|09.10.2022
|57' -90'
|Арис (Салоники)
|0:2
|АЕК (Афины)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|86' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|21.08.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|45'