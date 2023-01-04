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    Мозес Одубайо - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Мозес
    Фамилия Одубайо
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июля 1993 (29 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 20 2 1 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Арис (Салоники)
    34'
    26.02.2023 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Атромитос (Перистери)
    20.02.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:3 Арис (Салоники)
    26'
    12.02.2023 1' -90' Арис (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
    10'
    04.02.2023 1' -78' Ионикос (Никея) 1:0 Арис (Салоники)
    29.01.2023 1' -71' АЕК (Афины) 3:0 Арис (Салоники)
    21.01.2023 22' -90' Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    15.01.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    38'
    08.01.2023 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    04.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 1:0 Арис (Салоники)
    29.12.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    21.12.2022 1' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    60'
    13.11.2022 46' -90' ПАС (Яннина) 0:4 Арис (Салоники)
    81'
    05.11.2022 1' -46' Атромитос (Перистери) 0:0 Арис (Салоники)
    30.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 1:1 ОФИ (Ираклион)
    23.10.2022 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    90'
    15.10.2022 1' -90' Арис (Салоники) 2:1 Ионикос (Никея)
    09.10.2022 57' -90' Арис (Салоники) 0:2 АЕК (Афины)
    02.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
    18.09.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 86' -90' Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    21.08.2022 1' -90' Арис (Салоники) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    45'
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