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    Джейми Мерфи - статистика

    #18 | Нападающий
    Имя Джейми
    Фамилия Мерфи
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Родной город Глазго
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 28 августа 1989 (33 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 550
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рейнджерс 3 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.08.2018 1' -90' Марибор (Марибор) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    74'
    09.08.2018 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 3:1 Марибор (Марибор)
    86'
    02.08.2018 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 1:1 Осиек (Осиек)
    26.07.2018 1' -90' Осиек (Осиек) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    17.07.2018 1' -90' Шкупи (Чаир) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
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