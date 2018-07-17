Джейми Мерфи - статистика
#18 | Нападающий
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1989 (33 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Джейми
|Фамилия
|Мерфи
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Родной город
|Глазго
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 августа 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|3
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.08.2018
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|74'
|09.08.2018
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|86'
|02.08.2018
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:1
|Осиек (Осиек)
|26.07.2018
|1' -90'
|Осиек (Осиек)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|17.07.2018
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)