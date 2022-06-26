Роман Бегунов - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Бегунов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Роман
|Фамилия
|Бегунов
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|14
|1
|2
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|59'
|02.11.2022
|1' -79'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|5'
|23.10.2022
|88' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|72' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|04.09.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|4:0
|Днепр (Могилев)
|31.08.2022
|82' -90'
|Неман (Гродно)
|2:3
|Динамо (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|02.07.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|10'
|18.06.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|77'
|28.05.2022
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|55'
|08.05.2022
|79' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|56'