Микаэль Ле Биан - статистика
#8 | Нападающий
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Ле Биан
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Микаэль
|Фамилия
|Ле Биан
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 мая 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.08.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|10.08.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Амьен (Амьен)
|32' 76'