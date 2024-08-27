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Лео Дюбуа
Статистика
Лео Дюбуа - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1994 (32)
#15 | Защитник
178 см | 65 кг
Франция
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Команда
И
Г
П
Ж
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Галатасарай
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
Галатасарай
0 : 1
27.08.2024
Янг Бойз
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Янг Бойз
3 : 2
21.08.2024
Галатасарай
79' - 90'
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