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Чили. Примера
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Депортес Ла Серена
Гонсало Эскаланте
Статистика
€ 500 тыс
Гонсало Эскаланте - статистика
Депортес Ла Серена
27 марта 1993 (33)
#8 | Полузащитник
182 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 23 тур
Депортес Ла Серена
0 : 3
13.09.2026
Универсидад де Чили
1' - 90'
Чили. Примера, 22 тур
Депортес Ла Серена
2 : 1
06.09.2026
Ньюбленсе
1' - 90'
88'
Чили. Примера, 21 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
01.09.2026
Депортес Ла Серена
67' - 90'
90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Кадис
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1 раунд
Реал Хаэн
0 : 3
29.10.2024
Кадис
1' - 46'
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