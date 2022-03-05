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    Борис Радунович - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Борис
    Фамилия Радунович
    Команда Кальяри
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 мая 1996 (26 лет)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кальяри 3 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    08.05.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    73'
    30.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Верона (Верона)
    24.04.2022 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.04.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Ювентус (Турин)
    03.04.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 5:1 Кальяри (Кальяри)
    19.03.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:1 Милан (Милан)
    12.03.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    05.03.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:3 Лацио (Рим)
    27.02.2022 Был в запасе Торино (Турин) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    21.02.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Наполи (Неаполь)
    13.02.2022 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    06.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    23.01.2022 1' -90' Кальяри (Кальяри) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    16.01.2022 Был в запасе Рома (Рим) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    11.01.2022 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    21.12.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    18.12.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:4 Удинезе (Удине)
    12.12.2021 Был в запасе Интер (Милан) 4:0 Кальяри (Кальяри)
    06.12.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Торино (Турин)
    30.11.2021 1' -90' Верона (Верона) 0:0 Кальяри (Кальяри)
    26.11.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    21.11.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    06.11.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    01.11.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    27.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:2 Рома (Рим)
    24.10.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Кальяри (Кальяри)
    17.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 3:1 Сампдория (Генуя)
    01.10.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 1:1 Венеция (Венеция)
    26.09.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Кальяри (Кальяри)
    22.09.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Эмполи (Эмполи)
    19.09.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 2:2 Кальяри (Кальяри)
    12.09.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:3 Дженоа (Генуя)
    29.08.2021 1' -90' Милан (Милан) 4:1 Кальяри (Кальяри)
    23.08.2021 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 2:2 Специя (Ла Специя)
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