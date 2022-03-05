Борис Радунович - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Радунович
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Борис
|Фамилия
|Радунович
|Команда
|Кальяри
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|26 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|194
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кальяри
|3
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|73'
|30.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Верона (Верона)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|16.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.04.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Ювентус (Турин)
|03.04.2022
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|5:1
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:1
|Милан (Милан)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Лацио (Рим)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|21.02.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|23.01.2022
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|16.01.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:0
|Кальяри (Кальяри)
|11.01.2022
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.01.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Кальяри (Кальяри)
|21.12.2021
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|18.12.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:4
|Удинезе (Удине)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|4:0
|Кальяри (Кальяри)
|06.12.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Торино (Турин)
|30.11.2021
|1' -90'
|Верона (Верона)
|0:0
|Кальяри (Кальяри)
|26.11.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|01.11.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|27.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:2
|Рома (Рим)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Кальяри (Кальяри)
|17.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|3:1
|Сампдория (Генуя)
|01.10.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Кальяри (Кальяри)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Эмполи (Эмполи)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:2
|Кальяри (Кальяри)
|12.09.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:3
|Дженоа (Генуя)
|29.08.2021
|1' -90'
|Милан (Милан)
|4:1
|Кальяри (Кальяри)
|23.08.2021
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|2:2
|Специя (Ла Специя)