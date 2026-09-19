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Серия А 2026/2027
Команды
Кальяри
Борис Радунович
Статистика
€ 500 тыс
Борис Радунович - статистика
Кальяри
26 мая 1996 (30), Белград
#23 | Вратарь
194 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Удинезе
0 : 1
19.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 2
12.09.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Кальяри
1 : 0
07.09.2026
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
46' - 90'
Италия. Серия В, 33 тур
Каррарезе
3 : 1
06.04.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Юве Стабиа
3 : 1
21.03.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Специя
1 : 1
17.03.2026
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Модена
3 : 0
13.03.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Специя
4 : 2
07.03.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Падова
2 : 2
03.03.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Специя
0 : 1
28.02.2026
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Чезена
2 : 3
21.02.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Специя
0 : 2
15.02.2026
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Бари
0 : 0
11.02.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
07.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Сампдория
1 : 0
31.01.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Специя
1 : 0
24.01.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Палермо
1 : 0
18.01.2026
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Зюйдтироль
2 : 1
10.01.2026
Специя
1' - 90'
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