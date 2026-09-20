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€ 700 тыс

Альберто Бриноли - статистика

АЕК
19 августа 1991 (35), Трескоре
#91 | Вратарь
187 см
Италия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
АЕК
4 : 0
26.08.2026
Левски
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 5 тур
Волос
1 : 2
20.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Астерас
1 : 1
13.09.2026
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 2 тур
Кифисиас
1 : 1
30.08.2026
АЕК
Был в запасе
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