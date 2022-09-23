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    Урош Джурджевич - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Урош
    Фамилия Джурджевич
    Команда Спортинг
    Состав Основной
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1994 (29 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 62' -90' Черногория 0:2 Финляндия
    67'
    23.09.2022 70' -90' Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
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