Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кубок лиг Северной Америки
Команды
Монтеррей
Урош Джурджевич
Статистика
€ 1 млн
Урош Джурджевич - статистика
Монтеррей
2 марта 1994 (32), Белград
#32 | Нападающий
181 см
Черногория
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок лиг Северной Америки, Финал
Толука
2 : 0
07.09.2026
Монтеррей
75' - 90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2026
Мексика. Лига МХ 2026
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Отбор ЧЕ-2024 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
Испания. Кубок 2022/2023
Лига наций 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Греция. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Унионистас де Саламанка
2 : 0
06.12.2023
Спортинг
46' - 90'
Испания. Кубок, 1/64 финала
Гихуэло
0 : 3
01.11.2023
Спортинг
1' - 90'
Главные новости
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
2
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
3
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
9
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
Видео
Головин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
11
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+