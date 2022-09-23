Урош Джурджевич - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Джурджевич
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Урош
|Фамилия
|Джурджевич
|Команда
|Спортинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|62' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|67'
|23.09.2022
|70' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория