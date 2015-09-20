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    Ченгдонг Жанг - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Ченгдонг
    Фамилия Жанг
    Команда Хэбэй Чайна Форчун
    Состав Основной
    Родной город Баодинг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 февраля 1989 (34 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Райо Вальекано 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.12.2015 82' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 0:2 Атлетико (Мадрид)
    23.09.2015 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:1 Спортинг (Хихон)
    20.09.2015 Был в запасе Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
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