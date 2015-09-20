Ченгдонг Жанг - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Ченгдонг
|Фамилия
|Жанг
|Команда
|Хэбэй Чайна Форчун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баодинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Имя
|Ченгдонг
|Фамилия
|Жанг
|Команда
|Хэбэй Чайна Форчун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Баодинг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Райо Вальекано
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.12.2015
|82' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:2
|Атлетико (Мадрид)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:1
|Спортинг (Хихон)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|0:1
|Райо Вальекано (Мадрид)