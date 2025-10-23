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Кипр. Первый дивизион
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АПОЭЛ
Петер Олаинка
Статистика
€ 2,50 млн
Петер Олаинка - статистика
АПОЭЛ
16 ноября 1995 (30), Ибадан
#99 | Нападающий
188 см
Нигерия
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Команда
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П
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К
Црвена Звезда
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 тур
Брага
2 : 0
23.10.2025
Црвена Звезда
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Порту
2 : 1
02.10.2025
Црвена Звезда
81' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Црвена Звезда
1 : 1
24.09.2025
Селтик
90' - 90'
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