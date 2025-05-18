Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Флориан Нидерлехнер - статистика

Мюнхен 1860
24 октября 1990 (35), Эберсберг
#7 | Нападающий
188 см
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Герта
27
6
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
1' - 68'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Пройссен
2 : 0
09.05.2025
Герта
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Герта
1 : 0
04.05.2025
Гройтер Фюрт
1' - 63'
16'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Герта
1 : 1
25.04.2025
Магдебург
65' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Ульм 1846
2 : 3
20.04.2025
Герта
76' - 90'
84'
86'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Герта
1 : 1
12.04.2025
Дармштадт
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Кельн
0 : 1
05.04.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Герта
3 : 1
29.03.2025
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 5
16.03.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Герта
1 : 2
08.03.2025
Шальке-04
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Эльверсберг
4 : 0
02.03.2025
Герта
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Герта
0 : 0
21.02.2025
Нюрнберг
1' - 66'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Фортуна
2 : 1
15.02.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Герта
0 : 1
08.02.2025
Кайзерслаутерн
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Ян Регенсбург
2 : 0
01.02.2025
Герта
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Герта
2 : 3
25.01.2025
Гамбург
1' - 66'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Падерборн
1 : 2
19.01.2025
Герта
1' - 70'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.12.2024
Герта
1' - 29'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Герта
1 : 2
13.12.2024
Пройссен
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
07.12.2024
Герта
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Магдебург
1 : 3
29.11.2024
Герта
1' - 74'
65'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
2 : 2
23.11.2024
Ульм 1846
1' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
09.11.2024
Герта
1' - 69'
21'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
0 : 1
02.11.2024
Кельн
1' - 67'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
1 : 3
26.10.2024
Герта
1' - 74'
58'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
3 : 1
18.10.2024
Айнтрахт
67' - 90'
83'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
2 : 2
05.10.2024
Герта
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
1 : 4
29.09.2024
Эльверсберг
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
21.09.2024
Герта
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Герта
0 : 2
15.09.2024
Фортуна
77' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Кайзерслаутерн
3 : 4
31.08.2024
Герта
84' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Герта
2 : 0
24.08.2024
Ян Регенсбург
59' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Герта
1 : 2
03.08.2024
Падерборн
Был в запасе
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
7
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
4
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
8
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+