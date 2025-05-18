Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Макс Кристиансен - статистика

Мюнхен 1860
25 сентября 1996 (29)
#13 | Полузащитник
188 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
16
1
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Герта
1 : 1
18.05.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Ганновер-96
1 : 1
11.05.2025
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Ульм 1846
1 : 2
03.05.2025
Ганновер-96
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Дармштадт
3 : 1
20.04.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
1 : 3
12.04.2025
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Карлсруэ
1 : 0
04.04.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 0
29.03.2025
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Шальке-04
1 : 2
14.03.2025
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.03.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 1
09.02.2025
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2 : 2
02.02.2025
Ганновер-96
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
2 : 2
26.01.2025
Пройссен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
17.01.2025
Ганновер-96
1' - 90'
68'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 0
22.12.2024
Герта
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кельн
2 : 2
30.11.2024
Ганновер-96
1' - 55'
55'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Ганновер-96
1 : 2
23.11.2024
Дармштадт
1' - 83'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Эльверсберг
3 : 1
10.11.2024
Ганновер-96
56' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
2 : 1
02.11.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Магдебург
0 : 3
27.10.2024
Ганновер-96
82' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Ганновер-96
1 : 0
19.10.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
2 : 0
06.10.2024
Ганновер-96
1' - 82'
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
2 : 0
29.09.2024
Нюрнберг
1' - 90'
56'
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Падерборн
2 : 1
20.09.2024
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Ганновер-96
3 : 1
14.09.2024
Кайзерслаутерн
1' - 90'
73'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Фортуна
1 : 0
30.08.2024
Ганновер-96
1' - 90'
33'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Ганновер-96
1 : 0
23.08.2024
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Пройссен
0 : 0
11.08.2024
Ганновер-96
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2 : 0
03.08.2024
Ян Регенсбург
72' - 90'
85'
Главные новости
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
16:16
2
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
6
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
3
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
2
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
6
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
13
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+