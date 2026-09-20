Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Тобиас Шютценауэр - статистика

ЛАСК
19 мая 1997 (29)
#33 | Вратарь
184 см
Австрия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 3
20.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Штурм
2 : 1
13.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
1 : 0
08.09.2026
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
ЛАСК
3 : 0
29.08.2026
Альтах
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
ЛАСК
5 : 1
25.08.2026
Селтик
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ЛАСК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
Рапид
3 : 0
01.06.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, Финал за место в ЛК
ЛАСК
3 : 1
29.05.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
0 : 0
23.05.2025
Альтах
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Грацер
1 : 0
17.05.2025
ЛАСК
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 0
10.05.2025
Хартберг
1' - 90'
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
1 : 3
03.05.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Аустрия К
1 : 4
22.04.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 4 тур
ЛАСК
2 : 0
18.04.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Хартберг
0 : 1
12.04.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
ЛАСК
1 : 0
05.04.2025
Грацер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
0 : 2
28.03.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Штурм
4 : 2
16.03.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
ЛАСК
2 : 1
09.03.2025
Тироль
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
1 : 2
02.03.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 19 тур
ЛАСК
2 : 1
23.02.2025
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Грацер
0 : 0
16.02.2025
ЛАСК
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 17 тур
ЛАСК
0 : 0
09.02.2025
Блау-Вайс
Был в запасе
Главные новости
Раскрыты участники Зимнего Кубка РПЛ
15:54
3
Гендиректор «Ростова» обратился к уволенному Альбе: «Так дальше нельзя»
15:36
1
Бубнов посоветовал «Локомотиву» тренера для перестройки
15:27
1
ВидеоГоловин обматерил Соболева на тренировке сборной России
15:15
5
Мостовой ответил на предложение возглавить «Ростов»
14:58
12
У Кузяева есть вариант продолжения карьеры за границей
14:43
3
Названа причина увольнения Альбы из «Ростова»
14:35
2
Бубнов объяснил, как «Краснодар» может лишиться шансов на чемпионство
14:27
2
В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
10
Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
13:53
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+