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Греция. Суперлига
Команды
Арис
Ману Гарсия
Статистика
€ 4 млн
Ману Гарсия - статистика
Арис
2 января 1998 (28), Овьедо
#5 | Полузащитник
170 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 46'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 58'
3'
19'
Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2026/2027
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
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Международный кубок чемпионов 2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 0
13.09.2026
Арис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
5 : 0
05.09.2026
Арис
1' - 46'
Греция. Суперлига, 2 тур
Арис
2 : 1
30.08.2026
ОФИ
1' - 58'
3'
19'
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