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Давид Хочолава
Статистика
Давид Хочолава - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1993 (33), Тбилиси
#5 | Защитник
192 см | 88 кг
Грузия
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Украина. Плей-офф 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
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Копенгаген
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 13 тур
Копенгаген
4 : 0
28.10.2023
Видовре
1' - 61'
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
2 : 1
21.10.2023
Вайле
Был в запасе
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