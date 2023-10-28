Статистика по турнирам

Дания. Суперлига 2023/2024 Дания. Суперлига 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Дания. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Лига чемпионов 2020/2021 Украина. Премьер-лига 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Украина. Премьер-лига 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Украина. Плей-офф 2018/2019 Украина. Премьер-лига 2018/2019 Лига чемпионов 2017/2018 Украина. Плей-офф 2017/2018 Украина. Премьер-лига 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Украина. Плей-офф 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2015/2016