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Испания. Сегунда
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Альбасете
Хосе Ласо
Статистика
€ 500 тыс
Хосе Ласо - статистика
Альбасете
16 февраля 1996 (30)
#16 | Нападающий
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
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Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
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Испания. Примера 2022/2023
Испания. Сегунда 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
3
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/4 финала
Альбасете
1 : 2
03.02.2026
Барселона
73' - 90'
87'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Альбасете
3 : 2
14.01.2026
Реал
1' - 57'
42'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Альбасете
2 : 2
17.12.2025
Сельта
Был в запасе
Испания. Кубок, 1/32 финала
Леганес
1 : 2
04.12.2025
Альбасете
1' - 74'
61'
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