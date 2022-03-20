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Филипп Шобесбергер
Статистика
Филипп Шобесбергер - статистика
Завершил карьеру
10 декабря 1993 (32)
#7 | Полузащитник
176 см
Австрия
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Статистика по турнирам
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Австрия. Бундеслига 2017/2018
Австрия. Бундеслига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Австрия. Бундеслига 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рапид
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Рапид
1 : 1
20.03.2022
Аустрия
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 3
13.03.2022
Рапид
85' - 90'
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Рапид
3 : 0
06.03.2022
Аустрия К
73' - 90'
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Тироль
0 : 2
27.02.2022
Рапид
88' - 90'
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