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Фран Соль
Статистика
Фран Соль - статистика
Завершил карьеру
13 марта 1992 (34), Мадрид
#9 | Нападающий
180 см | 77 кг
Испания
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Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
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Украина. Премьер-лига 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Украина. Премьер-лига 2018/2019
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
АЕК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
АЕК
0 : 2
01.08.2024
Пакш
59' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Пакш
3 : 0
25.07.2024
АЕК
1' - 66'
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