Джейк Купер - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|195
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Джейк
|Фамилия
|Купер
|Команда
|Миллуолл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|195
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Рединг
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|2:3
|Норвич Сити
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|2:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 23 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Сток Сити
|0:1
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|21.02.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Миллуолл
|3:2
|Шеффилд Юнайтед
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|59'
|14.02.2023
|1' - 90'
|Ковентри
|1:0
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|41'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Куинз Парк Рейнджерс
|1:2
|Миллуолл
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Миллуолл
|36
|3
|2
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.03.2023
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|04.03.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:3
|Норвич Сити (Норвич)
|28.02.2023
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|25.02.2023
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|21.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Бернли (Бернли)
|18.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|59'
|14.02.2023
|1' -90'
|Ковентри (Ковентри)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|41'
|11.02.2023
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|04.02.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|60' 32'
|21.01.2023
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:1
|Миллуолл (Лондон)
|26' 28'
|14.01.2023
|1' -55'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|01.01.2023
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|51'
|29.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|26.12.2022
|1' -90'
|Уотфорд (Уотфорд)
|0:2
|Миллуолл (Лондон)
|10.12.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|1:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|03.12.2022
|1' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:0
|Миллуолл (Лондон)
|12.11.2022
|1' -90'
|Престон (Престон)
|2:4
|Миллуолл (Лондон)
|05.11.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|02.11.2022
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:0
|Миллуолл (Лондон)
|29.10.2022
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|1:0
|Миллуолл (Лондон)
|22.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|19.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Уотфорд (Уотфорд)
|33'
|15.10.2022
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|71' 53'
|08.10.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|05.10.2022
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Миллуолл (Лондон)
|60'
|01.10.2022
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|2:1
|Миллуолл (Лондон)
|76'
|17.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:1
|Блэкпул (Блэкпул)
|7'
|14.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.09.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Кардифф (Кардифф)
|30.08.2022
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|27.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|19.08.2022
|85' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|16.08.2022
|1' -64'
|Суонси (Суонси)
|2:2
|Миллуолл (Лондон)
|13.08.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:2
|Ковентри (Ковентри)
|36'
|06.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|2:0
|Миллуолл (Лондон)
|30.07.2022
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)