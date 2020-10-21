Никита Голуб - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голуб
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|57
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Никита
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Голуб
|Команда
|Муром
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|174
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.10.2020
|70' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
(3:4)п
|Ахмат (Грозный)
|203'