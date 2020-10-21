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    Никита Голуб - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Голуб
    Команда Муром
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 57
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.10.2020 70' -90' Шинник (Ярославль) 1:1
    (3:4)п    		 Ахмат (Грозный)
    203'
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