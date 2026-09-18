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Румыния. Лига I
Команды
Рапид
Кристиан Маня
Статистика
€ 1,30 млн
Кристиан Маня - статистика
Рапид
9 августа 1997 (29)
#23 | Защитник
183 см
Румыния
Статистика
Трансферы
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
3 : 1
18.09.2026
Арджеш Питешти
Был в запасе
Румыния. Лига I, 9 тур
Рапид
2 : 1
12.09.2026
Волунтари
1' - 46'
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
0 : 1
06.09.2026
Рапид
58' - 90'
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 1
31.08.2026
Университатя
Был в запасе
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
Товарищеские матчи. Сборные 2025
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Румыния
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Румыния
2 : 1
09.10.2025
Молдавия
1' - 90'
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