Игор Лихновски - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Лихновски
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Игор
|Фамилия
|Лихновски
|Команда
|Крус Асуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1994 (29 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чили
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.07.2019
|Был в запасе
|Аргентина
|2:1
|Чили
|04.07.2019
|Был в запасе
|Чили
|0:3
|Перу
|29.06.2019
|Был в запасе
|Колумбия
|0:0
(4:5)п
|Чили
|25.06.2019
|55' -90'
|Чили
|0:1
|Уругвай
|22.06.2019
|Был в запасе
|Эквадор
|1:2
|Чили
|18.06.2019
|Был в запасе
|Япония
|0:4
|Чили