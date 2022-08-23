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    Джош Куллен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Куллен
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 84' Бернли 3:0 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 1' - 90' Блэкпул 0:0 Бернли Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 1' - 90' Бернли 4:0 Хаддерсфилд Таун Англия. Чемпионшип, 34 тур
    21.02.2023 1' - 90' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
    48'
    23.08.2022 1' -90' Шрусбери Таун (Шрусбери) 0:1 Бернли (Бернли)
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