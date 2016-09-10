Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Маликов - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Маликов
    Состав Без клуба
    Родной город Усмань
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак М (мол) 13 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.12.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 6:2 Рубин (мол) (Казань)
    30.11.2016 87' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    25.11.2016 1' -67' Ахмат (мол) (Грозный) 2:0 Спартак М (мол) (Москва)
    19.11.2016 1' -89' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.11.2016 85' -90' Томь (мол) (Томск) 0:0 Спартак М (мол) (Москва)
    28.10.2016 Был в запасе Спартак М (мол) (Москва) 2:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.10.2016 1' -56' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Спартак М (мол) (Москва)
    15.10.2016 76' -90' Спартак М (мол) (Москва) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.09.2016 65' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Уфа (мол) (Уфа)
    78'
    10.09.2016 74' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 68' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:1 Спартак М (мол) (Москва)
    21.08.2016 46' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    12.08.2016 1' -46' Рубин (мол) (Казань) 3:3 Спартак М (мол) (Москва)
    07.08.2016 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    30.07.2016 1' -84' Спартак М (мол) (Москва) 2:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    • Читайте нас: 
    11