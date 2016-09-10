|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак М (мол)
|13
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.12.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|6:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.11.2016
|87' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:2
|Спартак М (мол) (Москва)
|25.11.2016
|1' -67'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|19.11.2016
|1' -89'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.11.2016
|85' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|0:0
|Спартак М (мол) (Москва)
|28.10.2016
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|21.10.2016
|1' -56'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|15.10.2016
|76' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|24.09.2016
|65' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|78'
|10.09.2016
|74' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.08.2016
|68' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:1
|Спартак М (мол) (Москва)
|21.08.2016
|46' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|12.08.2016
|1' -46'
|Рубин (мол) (Казань)
|3:3
|Спартак М (мол) (Москва)
|07.08.2016
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|4:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|30.07.2016
|1' -84'
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)