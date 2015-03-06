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    Жером Кизеветтер - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Жером
    Фамилия Кизеветтер
    Состав Без клуба
    Родной город Берлин
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штутгарт 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.03.2015 46' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Штутгарт (Штутгарт)
    06.03.2015 81' -90' Штутгарт (Штутгарт) 0:0 Герта (Берлин)
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