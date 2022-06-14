Джанлуиджи Доннарумма - статистика
#50 | Вратарь
|Имя
|Джанлуиджи
|Фамилия
|Доннарумма
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|196
|Вес
|90
Стоимость:
€ 50,00
млн
|Имя
|Джанлуиджи
|Фамилия
|Доннарумма
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|196
|Вес
|90
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 27 тур
|08.03.2023
|1' - 90'
|Бавария
|2:0
|ПСЖ
|Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
|04.03.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Италия
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|1' -90'
|Венгрия
|0:2
|Италия
|23.09.2022
|1' -90'
|Италия
|1:0
|Англия
|14.06.2022
|1' -90'
|Германия
|5:2
|Италия
|11.06.2022
|1' -90'
|Англия
|0:0
|Италия
|07.06.2022
|1' -90'
|Италия
|2:1
|Венгрия
|04.06.2022
|1' -90'
|Италия
|1:1
|Германия