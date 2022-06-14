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    Джанлуиджи Доннарумма - статистика

    #50 | Вратарь
    Имя Джанлуиджи
    Фамилия Доннарумма
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 25 февраля 1999 (24 года)
    Рост 196
    Вес 90
    Стоимость:
    € 50,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 90' Брест 1:2 ПСЖ Франция. Лига 1, 27 тур
    08.03.2023 1' - 90' Бавария 2:0 ПСЖ Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
    04.03.2023 1' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 1' - 90' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Италия 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 1' -90' Венгрия 0:2 Италия
    23.09.2022 1' -90' Италия 1:0 Англия
    14.06.2022 1' -90' Германия 5:2 Италия
    11.06.2022 1' -90' Англия 0:0 Италия
    07.06.2022 1' -90' Италия 2:1 Венгрия
    04.06.2022 1' -90' Италия 1:1 Германия
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