Бен Дэвис - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Бен
|Фамилия
|Дэвис
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 августа 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|08.03.2023
|1' - 90'
|Хиберниан
|1:4
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
|04.03.2023
|1' - 90'
|Рейнджерс
|3:1
|Килмарнок
|Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ливингстон
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|9'
|12.10.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|1' -81'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|09.08.2022
|79' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|02.08.2022
|67' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|79'