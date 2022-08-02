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    Бен Дэвис - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Бен
    Фамилия Дэвис
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 августа 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    08.03.2023 1' - 90' Хиберниан 1:4 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
    04.03.2023 1' - 90' Рейнджерс 3:1 Килмарнок Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
    18.02.2023 1' - 90' Ливингстон 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
    Статистика по турнирам
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