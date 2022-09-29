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    Дейверсон - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Брам
    Фамилия Силва Акоста
    Команда Куяба
    Состав Основной
    Родной город Санта-Маргарида
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 мая 1991 (31 год)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куяба 16 6 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 1' -81' Куяба (Куяба) 2:1 Коритиба (Коритиба)
    56'
    11.11.2022 1' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 3:0 Куяба (Куяба)
    28'
    07.11.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:1 Палмейрас (Сан-Паулу)
    02.11.2022 1' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    52'
    24.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Гойас (Гояния)
    65' 63'
    16.10.2022 1' -87' Сеара (Форталеза) 1:1 Куяба (Куяба)
    82' 84'
    09.10.2022 1' -90' Куяба (Куяба) 1:2 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    06.10.2022 1' -90' Брагантино (Сан-Паулу) 2:1 Куяба (Куяба)
    34'
    02.10.2022 1' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 2:0 Куяба (Куяба)
    29.09.2022 1' -86' Куяба (Куяба) 2:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    19.09.2022 1' -86' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 2:2 Куяба (Куяба)
    65'
    10.09.2022 1' -79' Интернасьонал (Порту-Алегри) 1:0 Куяба (Куяба)
    05.09.2022 1' -46' Куяба (Куяба) 1:1 Сан-Паулу (Сан-Паулу)
    7' 31'
    29.08.2022 1' -72' Куяба (Куяба) 0:0 Сантос (Сан-Паулу)
    22.08.2022 1' -90' Атлетико Гойяненсе (Гояния) 1:1 Куяба (Куяба)
    14.08.2022 66' -90' Куяба (Куяба) 1:0 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
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