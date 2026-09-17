Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эквадор. Лига Про, 30 тур
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Эквадор. Лига Про, 27 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Бразилия. Серия А, 37 тур
Бразилия. Серия А, 35 тур
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 30 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур