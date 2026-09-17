Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 350 тыс

Дейверсон - статистика

ЛДУ
8 мая 1991 (35), Санта-Маргарида
#16 | Нападающий
180 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
ЛДУ
3 : 2
17.09.2026
Палмейрас
84' - 90'
Эквадор. Лига Про, 30 тур
ЛДУ
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
1' - 90'
52'
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Палмейрас
1 : 0
10.09.2026
ЛДУ
85' - 90'
Эквадор. Лига Про, 29 тур
Текнико Университарио
1 : 3
05.09.2026
ЛДУ
86' - 90'
Эквадор. Лига Про, 27 тур
Гуаякиль Сити
2 : 1
30.08.2026
ЛДУ
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
27
7
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
64' - 90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
46' - 90'
63'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
85' - 90'
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
71' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 90'
47, 67, 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
71' - 90'
78'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
1' - 82'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
59' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Форталеза
2 : 0
13.09.2025
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
1' - 13'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
1 : 1
03.08.2025
Форталеза
1' - 57'
56'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
1' - 85'
24'
56'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
1' - 81'
4'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 1
19.07.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Форталеза
2 : 3
13.06.2025
Сантос
1' - 77'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Фламенго
5 : 0
02.06.2025
Форталеза
1' - 64'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Форталеза
0 : 2
26.05.2025
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
0 : 0
03.05.2025
Форталеза
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
88' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 2
21.04.2025
Палмейрас
1' - 90'
70'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
1' - 81'
79'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
1' - 80'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
2 : 0
30.03.2025
Флуминенсе
85' - 90'
Главные новости
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
Аршавин назвал 2 безнадежные команды в РПЛ
10:28
Селюк – о Головине: «Агент говорит про 6 млн, чтобы «Зенит» или «Спартак» дали хорошую зарплату»
09:55
Аршавин считает, что Головин не поедет в «Спартак»
09:18
8
Гурцкая назвал два провальных трансфера лета в РПЛ
09:00
5
Орлов перечислил 3 провала «Зенита» с трансферами легионеров
08:43
10
Роналду – о 1000 голов: «Это не одержимость»
08:30
Аршавин определил лучший трансфер лета в РПЛ
08:15
2
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+