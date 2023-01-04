Мартин Эрлич - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эрлич
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
Стоимость:
€ 5,50
млн
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Эрлич
|Команда
|Сассуоло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1998 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 90'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|17.02.2023
|1' - 90'
|Сассуоло
|0:2
|Наполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сассуоло
|19
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|17.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|12.02.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|29.01.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:5
|Сассуоло (Сассуоло)
|22.01.2023
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2023
|1' -85'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:2
|Лацио (Рим)
|83'
|07.01.2023
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|04.01.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:1
|Рома (Рим)
|05.11.2022
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|29.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|24.10.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:1
|Верона (Верона)
|48'
|15.10.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|08.10.2022
|1' -82'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:2
|Интер (Милан)
|02.10.2022
|1' -67'
|Сассуоло (Сассуоло)
|5:0
|Салернитана (Салернитана)
|04.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:0
|Милан (Милан)
|27.08.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|20.08.2022
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|15.08.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)