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    Рубен Дуарте - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Рубен
    Фамилия Дуарте
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 октября 1995 (27 лет)
    Рост 172
    Вес 68
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 33 0 4 9 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 1' -59' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Кадис (Кадис)
    15.05.2022 1' -81' Леванте (Валенсия) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    11.05.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    30.04.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Вильярреал (Вильярреал)
    31' 90'
    19.04.2022 1' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 2:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    16.04.2022 75' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
    10.04.2022 81' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    02.04.2022 1' -46' Атлетико (Мадрид) 4:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    19.03.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:3 Гранада (Гранада)
    13.03.2022 1' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    04.03.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Севилья (Севилья)
    49'
    26.02.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    45' 56'
    19.02.2022 1' -83' Реал (Мадрид) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    13.02.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    05.02.2022 1' -90' Эльче (Эльче) 3:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.01.2022 1' -48' Бетис (Севилья) 4:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    09.01.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    61'
    02.01.2022 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.12.2021 77' -90' Вильярреал (Вильярреал) 5:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.12.2021 1' -90' Райо Вальекано (Мадрид) 2:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    24'
    11.12.2021 1' -80' Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    27.11.2021 1' -88' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Сельта (Виго)
    32'
    20.11.2021 1' -90' Севилья (Севилья) 2:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    50'
    06.11.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Леванте (Валенсия)
    30.10.2021 1' -90' Барселона (Барселона) 1:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    82'
    26.10.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Эльче (Эльче)
    23.10.2021 1' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    18.10.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Бетис (Севилья)
    01.10.2021 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    25.09.2021 1' -79' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    4'
    22.09.2021 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    53'
    18.09.2021 1' -77' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Осасуна (Памплона)
    29'
    21.08.2021 1' -66' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    45' 66'
    14.08.2021 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:4 Реал (Мадрид)
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