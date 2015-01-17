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    Ромарик Роджомбе - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Ромарик
    Фамилия Роджомбе
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 ноября 1990 (32 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 77' -90' Габон 0:2 Экваториальная Гвинея
    21.01.2015 Был в запасе Габон 0:1 Конго
    17.01.2015 Был в запасе Габон 2:0 Буркина-Фасо
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