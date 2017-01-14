Бенжамин Зе Ондо - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Зе Ондо
|Команда
|Эс Шетиф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1987 (35 лет)
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Зе Ондо
|Команда
|Эс Шетиф
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 июня 1987 (35 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.01.2017
|1' -57'
|Камерун
|0:0
|Габон
|18.01.2017
|35' -90'
|Габон
|1:1
|Буркина-Фасо
|14.01.2017
|Был в запасе
|Габон
|1:1
|Гвинея-Бисау