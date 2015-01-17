Джоан Ленгулама - статистика
#3 | Нападающий
|Имя
|Джоан
|Фамилия
|Ленгулама
|Команда
|Дифаа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Моанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Джоан
|Фамилия
|Ленгулама
|Команда
|Дифаа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Моанда
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Габон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.01.2015
|83' -90'
|Габон
|0:2
|Экваториальная Гвинея
|21.01.2015
|89' -90'
|Габон
|0:1
|Конго
|17.01.2015
|87' -90'
|Габон
|2:0
|Буркина-Фасо