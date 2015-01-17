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    Джоан Ленгулама - статистика

    #3 | Нападающий
    Имя Джоан
    Фамилия Ленгулама
    Команда Дифаа
    Состав Основной
    Родной город Моанда
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Габон 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.01.2015 83' -90' Габон 0:2 Экваториальная Гвинея
    21.01.2015 89' -90' Габон 0:1 Конго
    17.01.2015 87' -90' Габон 2:0 Буркина-Фасо
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