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Испания. Сегунда
Команды
Гранада
Жерар Гумбау
Статистика
€ 1,20 млн
Жерар Гумбау - статистика
Гранада
18 декабря 1994 (31)
#6 | Полузащитник
187 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 66'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
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Испания. Примера 2018/2019
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Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2015/2016
Лига чемпионов 2015/2016
Международный кубок чемпионов 2015
Испания. Кубок 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
6
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
3 : 2
20.09.2026
Гранада
1' - 90'
69'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
1 : 1
12.09.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эйбар
3 : 0
06.09.2026
Гранада
1' - 66'
Испания. Сегунда, 3 тур
Кордоба
1 : 3
30.08.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 1 тур
Овьедо
0 : 0
15.08.2026
Гранада
1' - 90'
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