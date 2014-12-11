Лукас Вауденберг - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вауденберг
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Вауденберг
|Команда
|Херенвен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 апреля 1994 (28 лет)
|Рост
|179
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2015
|Был в запасе
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:2
|Рома (Рим)
|19.02.2015
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|11.12.2014
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)