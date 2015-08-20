Обед Малоло - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Обед
|Фамилия
|Малоло
|Команда
|ХИК
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Имя
|Обед
|Фамилия
|Малоло
|Команда
|ХИК
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|173
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ХИК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.2015
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|20.08.2015
|84' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|5:1
|ХИК (Хельсинки)