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    Жонатан Бамба - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Жонатан
    Фамилия Бамба
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Родной город Алфортвилль
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 марта 1996 (26 лет)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.03.2023 1' - 90' Лилль 3:3 Лион Франция. Лига 1, 27 тур
    46' 90'
    04.03.2023 1' - 90' Ланс 1:1 Лилль Франция. Лига 1, 26 тур
    69'
    24.02.2023 1' - 90' Лилль 2:1 Брест Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    69' 63'
    12.02.2023 1' - 73' Лилль 2:0 Страсбур Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лилль 23 5 5 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.03.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 3:3 Лион (Лион)
    46' 90'
    04.03.2023 1' -90' Ланс (Ланс) 1:1 Лилль (Лилль)
    69'
    24.02.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Брест (Брест)
    19.02.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:3 Лилль (Лилль)
    69' 63'
    12.02.2023 1' -73' Лилль (Лилль) 2:0 Страсбур (Страсбур)
    04.02.2023 1' -84' Ренн (Ренн) 1:3 Лилль (Лилль)
    01.02.2023 65' -90' Лилль (Лилль) 0:0 Клермон (Клермон-Ферранд)
    02.01.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    13.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:0 Анжер (Анжер)
    06.11.2022 1' -84' Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    58'
    30.10.2022 70' -90' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    23.10.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:3 Монако (Монако)
    70' 50'
    14.10.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 0:3 Лилль (Лилль)
    09.10.2022 1' -74' Лилль (Лилль) 1:0 Ланс (Ланс)
    02.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    78'
    17.09.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    10.09.2022 1' -90' Марсель (Марсель) 2:1 Лилль (Лилль)
    04.09.2022 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:3 Лилль (Лилль)
    90'
    31.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ницца (Ницца)
    20' 85'
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    43'
    21.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:7 ПСЖ (Париж)
    54'
    12.08.2022 1' -90' Нант (Нант) 1:1 Лилль (Лилль)
    07.08.2022 1' -89' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
    64'
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