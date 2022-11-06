Жонатан Бамба - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алфортвилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Жонатан
|Фамилия
|Бамба
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алфортвилль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 марта 1996 (26 лет)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.03.2023
|1' - 90'
|Лилль
|3:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 27 тур
|46' 90'
|04.03.2023
|1' - 90'
|Ланс
|1:1
|Лилль
|Франция. Лига 1, 26 тур
|69'
|24.02.2023
|1' - 90'
|Лилль
|2:1
|Брест
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|69' 63'
|12.02.2023
|1' - 73'
|Лилль
|2:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лилль
|23
|5
|5
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.03.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|3:3
|Лион (Лион)
|46' 90'
|04.03.2023
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|69'
|24.02.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Брест (Брест)
|19.02.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:3
|Лилль (Лилль)
|69' 63'
|12.02.2023
|1' -73'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Страсбур (Страсбур)
|04.02.2023
|1' -84'
|Ренн (Ренн)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|01.02.2023
|65' -90'
|Лилль (Лилль)
|0:0
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|02.01.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|13.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|06.11.2022
|1' -84'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|58'
|30.10.2022
|70' -90'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|23.10.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:3
|Монако (Монако)
|70' 50'
|14.10.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|0:3
|Лилль (Лилль)
|09.10.2022
|1' -74'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Ланс (Ланс)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|78'
|17.09.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|10.09.2022
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|04.09.2022
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|90'
|31.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|20' 85'
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|43'
|21.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:7
|ПСЖ (Париж)
|54'
|12.08.2022
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Лилль (Лилль)
|07.08.2022
|1' -89'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)
|64'